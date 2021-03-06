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Брухунова нахамила поклоннице в ответ на добрый совет 

Ирина Лебедева 6 марта 2021
Брухунова нахамила поклоннице в ответ на добрый совет
Фото: Instagram
Молодая супруга Евгения Петросяна, как известно, нещадно чистит свой инстаграм, убирая критику и отправляя в бан критиков.
А также позволяет себе немотивированно резкие высказывания в адрес тех, кто посмел не пропеть осанну владелице микроблога.
Как правило, стычки случаются из-за вопросов к ее манере одеваться. Нужно сказать, что со временем она стала менее экзотической и свой стиль Татьяна выработала.
Но иногда бывают осечки — как у всех.
Так, сегодня Брухунова побывала в Музее изобразительных искусств. И выложила в инстаграме свою фотографию на выходе из одного из залов.
На Брухуновой — мешковатый свитер и широкие брюки.
Одна из подписчиц позволила себе очень деликатно высказаться по поводу татьяниных нарядов.

«Таня, мне кажется, Вы можете быть намного интереснее! это какая-то домашняя или дачная одежда … Вы красотка в красивых образах, а это не ваше».

Брухунова же деликатностью заморачиваться не стала.

«Как же мне опостылели диванные „стилисты“. Пожалуйста, оставайтесь при своём мнении, пока его не спросят. Так вы будете хотя бы выглядеть воспитанной».

Подписчица не стала вступать в спор. Зато на страничке сразу появились хвалебные посты.

«Не перестаю восхищаться Вашим стилем, Татьяна! Красотка, многие мои идеи появляются благодаря Вашим образам!»

Как ранее писал «Рамблер», Татьяна Брухунова рассказала в Instagram, что потоки ненависти, которые обрушились на нее в соцсетях, были заказными, и она знает, кто их оплачивал.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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