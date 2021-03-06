Долина удивила поклонников помолодевшим видом 

Поклонники певицы Ларисы Долиной заявили, что она «бомбически» помолодела и превратилась в «девочку». Народная артистка удивила почитателей фотографиями, где выглядит на 25 лет моложе. Снимки опубликовала в инстаграме дочь Долиной, Ангелина Миончинская. Фото сделаны на недавнем мероприятии, где певица появилась в элегантном бархатном платье.

На снимках видно, что внешность певицы кардинально преобразилась. На лице Долиной нет морщинок, она выглядит максимум на 40 лет, при том что ей сейчас 65. Многие поклонники теперь гадают: помолодела ли звезда из-за новой прически или чудо сотворили хирурги-пластики.

«Бомбически великолепна», «Меня бомбит от этой красоты!», «Кто эта девочка?», «Невозможно красивая, просто вау» — пишут подписчики.

Некоторые считают, что помолодевшая певица стала похожа на Юлию Началову

При этом нашлись и критики, считающие, что дочь Долиной «переборщила» с фотошопом. Они злорадно припомнили, что Ангелина утверждала в прошлом, что не использует искусственные украшательства при публикации снимков.