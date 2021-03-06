На шоу «Голос. Дети» испугались нового скандала

Жюри шоу «Голос. Дети» опасаются нового скандала из-за участия в проекте дочери певца Трофима Елизаветы Трофимовой. Об этом в ходе шоу заявил его ведущий Дмитрий Нагиев

«Вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?» — сказал Нагиев, обращаясь к жюри.

В ответ Баста предостерег двенадцатилетнюю девочку — ей стоит подготовиться к тому, что о ней начнут распускать неприятные слухи. Однако выбрали Лизу из-за хорошего исполнения.

Девочка на этапе отбора исполнила песню Стиви Уандера Overjoyed. Елизавета выбрала команду Егора Крида . Звездный отец пришел поддержать ее, однако старался не показываться камерам и жюри, чтобы случайно не спровоцировать скандала и гнева зрителей. Впрочем, в сети не возникло негатива относительно девочки. Многие зрители шоу признали — дочь Трофима действительно очень талантлива.

Скандал в похожей ситуации случился, когда на «Голос. Дети» пришла дочь певицы Алсу Микелла. Ее обвинили в нечестной победе. В ответ Алсу призналась в покупке голосов для Микеллы, пишет деловое издание «Взгляд». При этом певица передала миллион, который выигр