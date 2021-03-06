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Москва

Супермодель Джиджи Хадид впервые после родов вышла на подиум 

Letidor.ru 2 часа назад
Звезда приняла участие в показе Versace. Известная супермодель Джиджи Хадид не так давно, в сентябре 2020 года, в первый раз стала мамой. А на днях снова вышла на подиум — впервые после родов. Звезда приняла участие в показе Versace: она открывала и закрывала модное дефиле, сообщает Tatler. Помимо Джиджи Хадид, в показе Versace приняли участие Ирина Шейк, Белла Хадид и Виттория Черетти и другие топ-модели. Напомним, известная супермодель Джиджи Хадид некоторое время назад впервые стала матерью. О беременности звезды стало известно весной 2020 года: женщина подтвердила слухи о своем интересном положении, сообщив, что вскоре подарит малыша своему возлюбленному — бывшему участнику группы «One Direction» Зейну Малику. К слову, ранее супермодель Джиджи Хадид восхитила поклонников эффектными фотографиями с округлившимся животиком. Фото, видео: Instagram @gigihadidНаучить воспитанию детей за 1 минуту? Легко! Подписывайтесь на «Летидор» в TikTok!
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Шоу-бизнес , Видео , Виттория Черетти , Белла Хадид , Ирина Шейк
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