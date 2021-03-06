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В Сети впервые за долгое время появилось новое фото Бориса Моисеева . Его опубликовал один из фан-аккаунтов в Instagram артиста по случаю его дня рождения.

Судя по фотографиям, артист отпраздновал свой 67-й день рождения в кругу друзей и родных.

Поклонники Моисеева в комментариях поздравили его и пожелали крепкого здоровья.

"Наш всеми любимый артист, здоровья вам и долголетия", — написал один из пользователей.

"С днем рождения, здоровья вам! Выглядите отлично, так держать!", — поздравил другой.

Перенесший инсульт Борис Моисеев редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.