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Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото 

РИА Новости 42 минуты назад
В Сети впервые за долгое время появилось новое фото Бориса Моисеева. Его опубликовал один из фан-аккаунтов в Instagram артиста по случаю его дня рождения.
Судя по фотографиям, артист отпраздновал свой 67-й день рождения в кругу друзей и родных.
Поклонники Моисеева в комментариях поздравили его и пожелали крепкого здоровья.

"Наш всеми любимый артист, здоровья вам и долголетия", — написал один из пользователей.

"С днем рождения, здоровья вам! Выглядите отлично, так держать!", — поздравил другой.

Перенесший инсульт Борис Моисеев редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.
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Шоу-бизнес , Видео , Борис Моисеев
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