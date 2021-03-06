Абрикосов обвинил Бузову и Муцениеце в пиаре на разводах

Все новости на карте

Абрикосов уверен, что звездные дамы абсолютно напрасно вываливают на публику подробности своей личной жизни.

Так, сочувствуя Агате, он считает, что девушка только унижает себя, погружаясь в бытовую грязь.

«Ну, развелась, да, муж хреновый — встала, отряхнулась и пошла! Агате всего-то 32 года, молодая девушка, для чего окружила себя негативной темой распада брака?», — цитирует слова Тертишного «Комсомольская Правда».

Аналогично и с Бузовой. Впрочем, Май явно недолюбливает Ольгу и часто критикует.

Вот и в этот раз он напомнил о том, какое паблисити в свое время Бузова заработала на разводе с Дмитрием Тарасовым

«Хочется сказать — просто трындец! Вторая волна печалей и расставаний Ольги не столь потрясает, как развод с футболистом сборной России. Ощущение, будто смотрим фильм, который уже видели».

Конечно, говорит Роман, для хайпа хорош любой повод. Вот только

«желание прославиться на разводе выглядит одновременно и смешно и жалко».

Как ранее писал «Рамблер», бывший участник реалити-шоу «Дом-2»Роман Тертишный уже несколько лет живет в деревне под Воронежем.

В последнее время он занимается тем, что критикует бывших коллег по проекту.

Уже не в первый раз от Романа Тертишного достается экс-ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой.