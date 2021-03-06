Абрикосов обвинил Бузову и Муцениеце в пиаре на разводах

Роман Тертишный, экс— участник «Дома-2», известный телезрителям под псевдонимом Май Абрикосов, осудил позицию Ольги Бузовой и Агаты Муцениеце в ситуации с разводами.
Абрикосов уверен, что звездные дамы абсолютно напрасно вываливают на публику подробности своей личной жизни.
Так, сочувствуя Агате, он считает, что девушка только унижает себя, погружаясь в бытовую грязь.
«Ну, развелась, да, муж хреновый — встала, отряхнулась и пошла! Агате всего-то 32 года, молодая девушка, для чего окружила себя негативной темой распада брака?», — цитирует слова Тертишного «Комсомольская Правда».
Аналогично и с Бузовой. Впрочем, Май явно недолюбливает Ольгу и часто критикует.
Вот и в этот раз он напомнил о том, какое паблисити в свое время Бузова заработала на разводе с Дмитрием Тарасовым.
«Хочется сказать — просто трындец! Вторая волна печалей и расставаний Ольги не столь потрясает, как развод с футболистом сборной России. Ощущение, будто смотрим фильм, который уже видели».
Конечно, говорит Роман, для хайпа хорош любой повод. Вот только
«желание прославиться на разводе выглядит одновременно и смешно и жалко».
Как ранее писал «Рамблер», бывший участник реалити-шоу «Дом-2»Роман Тертишный уже несколько лет живет в деревне под Воронежем.
В последнее время он занимается тем, что критикует бывших коллег по проекту.
Уже не в первый раз от Романа Тертишного достается экс-ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой.