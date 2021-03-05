«Дом 2» объявил о перезапуске реалити-шоу 

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Телепроект «Дом-2» объявил о начале кастинга. Согласно сообщению в Instagram журнала «Дома-2», возрожденное реалити-шоу снова появится в эфире весной 2021 года.

«Этого ждали все! Этой весной легендарное мега реалити-шоу Дом 2 возвращается!» — говорится в сообщении.

Как сообщал «Рамблер», в середине декабря канал ТНТ объявил о закрытии скандального шоу «Дом 2». В конце месяца на канале вышел последний эпизод передачи. При этом генеральный директор шоу Александр Расторгуев пообещал, что проект не закрывается окончательно, а «переезжает» на другую платформу. В качестве возможных площадок называли телеканал «Пятница», СТС-Медиа, онлайн-кинотеатры.

Официальной информации о площадке, на которой будет выходить обновленное шоу, пока не поступало.