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Москва

Пластический хирург выдал тайны Ротару 

Вероника Полынина 1 час назад
Ротару омолодилась с помощью собственного жира
Фото: Instagram
Певица София Ротару омолаживалась с помощью собственного жира, уверен пластический хирург Иван Володченков.
Специалист отметил, что своей красотой и молодостью Ротару обязана здоровому образу жизни и длительному нахождению на море, однако и к услугам пластических хирургов певица тоже прибегала.
По мнению Володченкова, как минимум один раз Ротару делала подтяжку шеи, чтобы убрать кольца Венеры. Кроме того, певице были проведены эндоскопический лифтинг лба, круговая блефаропластика и смас-подтяжки, которая убирает проседание средней трети лица.

«Могу сказать однозначно, что врач, который ее оперирует, — отличный специалист. Работа сделана очень тонко и совершенно незаметна для окружающих», — сказал он «Собеседнику».

Хирург отметил, что после 60 лет пластические операции проводятся крайне редко, поэтому сейчас Ротару скорее всего омолаживается с помощью косметологических процедур.
Володченков уверен, что артистка делает липолифтинг — процедуру, во время которой происходит забор собственного жира из околопупочной области живота, который потом обрабатывается и вводится с помощью микропроколов в скуловые области и области нижней челюсти. Он помогает добавить лице необходимый объем.

«Кстати, в последнее время среди возрастных женщин очень популярен липофиллинг кистей рук. Эта процедура помогает убрать морщинистость кожи и выраженный сосудистый рисунок», — добавил он.

Ранее, как писал «Рамблер», София Ротару выступила на частном мероприятии в Воронеже. Запись концерта попала в интернет. Посмотрев видео, поклонники заметили, что певицы поправилась минимум на 10 кг.
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Шоу-бизнес , София Ротару
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