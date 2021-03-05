Суд решит судьбу наследства Марьянова

Суд по вопросу раздела наследства актера Дмитрия Марьянова состоится 7 апреля, сообщает ФАН.

По данным издания, недавно по требованию вдовы Марьянова Ксении Бик провели экспертизу недвижимости. Утверждается, что отец артиста не хочет выделять ей долю в загородном доме и на двух участках, поскольку артист строил дом для родителей задолго до брака.

Также отец покойного актера не хочет выделять долю Бик на счетах в качестве совместно нажитого имущества, только равную долю как наследнице.

«И еще однокомнатную квартиру, которая была приобретена до брака Дмитрием. По мнению отца, жене, кроме квартиры, ничего не достанется, и то надо выплатить компенсацию родителям и сыну Марьянова», — рассказал знакомый с ситуацией источник.

Суд будет рассматривать вопрос о проведении новой экспертизы и назначении суммы компенсации.

Дмитрий Марьянов умер в 2017 году в реабилитационном центре на 48-м году жизни. Причиной смерти назван разрыв подвздошной вены.

Ранее подруга рассказала о виде Марьянова в последние годы жизни.