Лоза эпоху Сталина описал двумя словами

Сталин преследовал собственные интересы. Он всегда, всю жизнь руководствовался принципом «своя рубашка ближе к телу». Чтобы сохранить себе жизнь в стране, где многие его ненавидели, ему надо было ввести систему страха. Такого страха, как при Сталине, в стране у нас не было. Все люди боялись, что ночью приедет «воронок» и их заберёт. Я помню, 50 лет назад, когда мне было 17, я говорил с бабушкой. И спрашивал её, как она может описать ту атмосферу. Она говорила: «Голод и страх», — сообщил Лоза.