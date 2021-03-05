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Экс-супруг Айзы задержан на Бали 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Бывшего мужа Айзы задержали на Бали
Фото: Instagram
Экс-супруг российской певицы Айзы Дмитрий Анохин задержан на Бали по подозрению в подделке ПЦР-тестов, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.
Вместе с Анохиным полиция Бали задержала украинку Алену Мухину. Правоохранителям показался подозрительным вид тестов на коронавирус, которые предоставили Анохин и Мухина при въезде в страну.
В больнице, указанной в справках, подтвердили, что клиентов с такими данными у них не было.
Айза и Дмитрий Анохины развелись летом 2020 года после почти пяти лет брака. У них есть общий сын Элвис, также певица воспитывает сына Сэма от рэпера Гуфа.
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Осенью 2020 года сообщалось, что Айза Анохина была задержана на Мальдивах по подозрению в перевозке оружия.
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