Актриса Дрожжина перенесла две остановки сердца

Вот уже который месяц не утихает шумиха вокруг семьи покойного актера Алексея Баталова , звезды фильмов «Летят журавли» и « Москва слезам не верит». Его вдова Гитана Леонтенко обвинила ближайших друзей, актрису Наталью Дрожжину и ее супруга, адвоката Михаила Цивина , в том, что они якобы мошенническим путем лишили ее, а заодно и тяжелобольную дочь Марию имущества.

Разразился скандал. Ток-шоу немедленно подхватили горячую тему. Вышло несколько передач, в которых вскрылась вся подноготная жизни Дрожжиной и Цивина. На супругов напали с нескольких сторон: объявились люди, которые стали обвинять их в различных махинациях.

Однажды на одном из телевизионных шоу появилась и сама Наталья Дрожжина . От травли и возмущения зрителей, обвинений в студии у нее случилась истерика. А теперь Михаил Цивин утверждает, что ее состояние ухудшилось.

«Это не смешно. У моей жены уже было две остановки сердца. Она пребывает в инвалидном состоянии. Они просто лгут, просто клевещут. Все до одного», — категорично заявил супруг Натальи Дрожжиной.

Супруги бы и рады вернуть семье Баталова все, что отошло им согласно договорам пожизненной ренты, которые они подписали с дочкой актера Марией , инвалидом детства, да только не выходит. Вдова не согласна. Она хочет признать недействительными эти договора.

«Дрожжина со 2 июля пытается расторгнуть договор. И вот эти новые благодетели, которые сегодня находятся возле Гитаны Аркадьевны, не дают этого сделать», — объяснил Цивин.

Он утверждает, что отношения между Гитаной Леонтенко и Марией Баталовой далеки от идеальных, и страдающая от ДЦП дочь артиста делает только то, что велит ей мать. Она даже якобы жаловалась на нее Цивину и Дрожжиной.