Актриса Дрожжина перенесла две остановки сердца

Вот уже который месяц не утихает шумиха вокруг семьи покойного актера Алексея Баталова, звезды фильмов «Летят журавли» и «Москва слезам не верит». Его вдова Гитана Леонтенко обвинила ближайших друзей, актрису Наталью Дрожжину и ее супруга, адвоката Михаила Цивина, в том, что они якобы мошенническим путем лишили ее, а заодно и тяжелобольную дочь Марию имущества.
Разразился скандал. Ток-шоу немедленно подхватили горячую тему. Вышло несколько передач, в которых вскрылась вся подноготная жизни Дрожжиной и Цивина. На супругов напали с нескольких сторон: объявились люди, которые стали обвинять их в различных махинациях.
Однажды на одном из телевизионных шоу появилась и сама Наталья Дрожжина. От травли и возмущения зрителей, обвинений в студии у нее случилась истерика. А теперь Михаил Цивин утверждает, что ее состояние ухудшилось.
«Это не смешно. У моей жены уже было две остановки сердца. Она пребывает в инвалидном состоянии. Они просто лгут, просто клевещут. Все до одного», — категорично заявил супруг Натальи Дрожжиной.
Супруги бы и рады вернуть семье Баталова все, что отошло им согласно договорам пожизненной ренты, которые они подписали с дочкой актера Марией, инвалидом детства, да только не выходит. Вдова не согласна. Она хочет признать недействительными эти договора.
«Дрожжина со 2 июля пытается расторгнуть договор. И вот эти новые благодетели, которые сегодня находятся возле Гитаны Аркадьевны, не дают этого сделать», — объяснил Цивин.
Он утверждает, что отношения между Гитаной Леонтенко и Марией Баталовой далеки от идеальных, и страдающая от ДЦП дочь артиста делает только то, что велит ей мать. Она даже якобы жаловалась на нее Цивину и Дрожжиной.
«Мария Алексеевна все равно будет делать то, что прикажет мама. Именно прикажет. Там отношения именно такого плана: «Я сказала, и все». Мария Алексеевна — совершенно беззащитный человек. Она полностью зависит от ближайшего окружения. Поэтому она и подпишет все, и подтвердит все, если ей прикажут. У нее с Дрожжиной были самые лучшие отношения. Мы передали в Следственный комитет переписку с Марией Алексеевной Баталовой начиная с 2015 года, где она с нами абсолютно доверительна и говорит очень нелицеприятные вещи о своей маме. И каждый раз умоляет, только чтобы мама об этом не узнала, потому что от мамы можно и затрещину получить легко», — цитирует адвоката ФАН.