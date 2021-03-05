Дочери Успенской предстоит новая операция на челюсти 

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина перенесет серьезную операцию на челюсти. Об этом сама Успенская сообщила «Собеседнику».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Плаксина обвинила мать в жестоком обращении в детстве, а потом извинилась. Певица, в свою очередь, объяснила заявление дочери тем, что ее, Плаксиной, душевное состояние пошатнулось после тяжелого ДТП. В феврале Плаксина сообщила, что была обижена на мать за то, что в какой-то момент сцена для нее стала важнее дочери, но в настоящее время они общаются.

В конце февраля Успенской исполнилось 67 лет. Она отпраздновала это в одном из ресторанов в Москве. В ходе вечеринки певица подтвердила журналистам, что помирилась с дочерью.

Она рассказала, что та без врачебной помощи смогла избавиться от наркотической зависимости, сейчас находится в Москве и готовится к серьезной операции на челюсти. Успенская не уточнила, чем вызвана необходимость хирургического вмешательства.

Это может быть связано с тем, что в 2018 году Плаксина сломала челюсть в двух местах и потеряла пять зубов в результате падения с велосипеда в Коста-Рике. После этого она перенесла две сложные операции.