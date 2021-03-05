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Дочери Успенской предстоит новая операция на челюсти 

Артём Кульша 32 минуты назад
Дочери Успенской предстоит новая операция на челюсти
Фото: Instagram
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина перенесет серьезную операцию на челюсти. Об этом сама Успенская сообщила «Собеседнику».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Плаксина обвинила мать в жестоком обращении в детстве, а потом извинилась. Певица, в свою очередь, объяснила заявление дочери тем, что ее, Плаксиной, душевное состояние пошатнулось после тяжелого ДТП. В феврале Плаксина сообщила, что была обижена на мать за то, что в какой-то момент сцена для нее стала важнее дочери, но в настоящее время они общаются.
В конце февраля Успенской исполнилось 67 лет. Она отпраздновала это в одном из ресторанов в Москве. В ходе вечеринки певица подтвердила журналистам, что помирилась с дочерью.
Она рассказала, что та без врачебной помощи смогла избавиться от наркотической зависимости, сейчас находится в Москве и готовится к серьезной операции на челюсти. Успенская не уточнила, чем вызвана необходимость хирургического вмешательства.
Это может быть связано с тем, что в 2018 году Плаксина сломала челюсть в двух местах и потеряла пять зубов в результате падения с велосипеда в Коста-Рике. После этого она перенесла две сложные операции.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская
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