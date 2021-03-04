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«Это все чушь»: Соседов объяснил «ссору» Пугачевой и Киркорова 

Вероника Полынина 54 минуты назад
Соседов объяснил «ссору» Пугачевой и Киркорова
Фото: РИА Новости
Музыкальный критик Сергей Соседов не поверил в ссору между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым.
Соседов прокомментировал «Телепрограмме» слухи о том, что между бывшими супругами пробежала черная кошка, и теперь Алла и Филипп избегают друг друга на мероприятиях.

«Это все чушь, что они не общаются. Всегда они общались и будут общаться до конца дней. Мне просто смешно об этом говорить. Они общаются, как и раньше», — решительно заявил критик.

По его мнению, музыканты вращаются в одном кругу, и «им никуда друг от друга не уйти». Даже при всем желании Пугачева и Киркоров не смогли бы избегать друг друга, считает Соседов.
Как писал «Рамблер», Киркоров был женат на Пугачевой с 1994-го по 2005 год. В 2011 году певица вышла замуж за Галкина. В течение последнего года ходят слухи, что Пугачева и Киркоров поссорились. Слухи усилились после нового выпуска шоу «Маска», в котором Киркоров вспомнил программу «Новогодний аттракцион» и ее ведущего Игоря Кио. О соведущей Кио — Пугачевой — он ничего не сказал, просто упомянув «других артистов».
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Сергей Соседов , Алла Пугачева
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