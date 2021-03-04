Семья Жанны Фриске передаст ее сыну личные вещи певицы

Отец покойной певицы Жанны Фриске выставил на благотворительный аукцион одно из ее платьев.
При этом, по словам Владимира Копылова, есть вещи, которые семья никогда не выставит на продажу.
«Все останется Платошке. Талисманы, пластинки, бижутерия, часики, кольца, какие-то безделушки — это очень для нас дорогие вещи», — рассказал он «Телепрограмме».
Ранее, как сообщал «Рамблер», родители Жанны Фриске Владимир и Ольга Копыловы подали в суд на своего внука Платона и его отца Дмитрия Шепелева. Владимир и Ольга намерены запретить Шепелеву распоряжаться долей Платона в квартире его Фриске. Ребенку принадлежит 1/3 квартиры. Шепелев как законный опекун имеет право распоряжаться долей сына до достижения им совершеннолетия.
Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга.