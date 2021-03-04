Семья Жанны Фриске передаст ее сыну личные вещи певицы

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Отец покойной певицы Жанны Фриске выставил на благотворительный аукцион одно из ее платьев.

При этом, по словам Владимира Копылова , есть вещи, которые семья никогда не выставит на продажу.

«Все останется Платошке. Талисманы, пластинки, бижутерия, часики, кольца, какие-то безделушки — это очень для нас дорогие вещи», — рассказал он «Телепрограмме».

Ранее, как сообщал «Рамблер», родители Жанны Фриске Владимир и Ольга Копыловы подали в суд на своего внука Платона и его отца Дмитрия Шепелева . Владимир и Ольга намерены запретить Шепелеву распоряжаться долей Платона в квартире его Фриске. Ребенку принадлежит 1/3 квартиры. Шепелев как законный опекун имеет право распоряжаться долей сына до достижения им совершеннолетия.

Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга.