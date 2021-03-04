Глызин рассказал о вечеринках в люксе Пугачевой

На заре карьеры Глызин работал гитаристом в коллективе Аллы Пугачевой. В программе «Легенда» на канале RTVI музыкант рассказал, что попал в группу совершенно случайно.

Ему позвонил друг и сообщил, что Пугачева набирает музыкантов. В тот момент у Глызина появилась новая американская гитара, и ему очень хотелось играть на ней на профессиональной сцене.

Прослушивание проводила сама Алла, она послушала Глызина и сказала: «Ладно, годится».

По словам Глызина, у Пугачевой был очень дружный коллектив, а сама она в то время была весьма демократична. Во время гастролей после каждого концерта она собирала всех в своем люксе и устраивала веселые вечеринки.

«Все, конечно, боготворили, обожали нашу богиню Аллу — она в тот период времени была очень демократичной: когда надо было быть жесткой, была жесткой, но мы всегда оставались вместе», — приводит слова певца издание «Слово и дело».

Когда Глызин решил уйти в «Веселые ребята», он получил благословение Пугачевой. Он отметил, что Пугачева спокойно обняла его и отпустила.

Как сообщал «Рамблер», в составе ВИА «Ритм», аккомпанировавшего Алле Пугачевой, Глызин выступал с 1978 по 1980 годы. В 1980 году музыкант получил всесоюзную известность, став участником ансамбля «Веселые ребята». В 1988 году покинул коллектив и начал сольную карьеру.