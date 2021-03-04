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Москва

Ефремов вернулся в белгородскую колонию 

Lenta.ru 17 минут назад
Ефремов вернулся в белгородскую колонию
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, вернулся из белгородского СИЗО в колонию. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.
После карантина, который актер провел в изоляторе, его снова поместили в колонию, откуда ранее увезли в Москву на допрос по делу о лжесвидетелях, нанятых экс-адвокатом Эльманом Пашаевым.
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9 февраля Ефремов сообщил следователям, что юрист брал с него по полтора миллиона рублей за каждого лжесвидетеля, готового сказать, что в момент аварии актер не сидел за рулем внедорожника. При этом сами свидетели, по словам артиста, получили лишь по 300 тысяч рублей. Остальная сумма осталась у Пашаева.
20 ноября 2020 года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, давших ложные показания в суде.
Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , МВД , ФСИН , Москва
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