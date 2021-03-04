Рэпер Noize MC попал в больницу 

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Рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев ) оказался в больнице.

Как сообщает телеграм-канал телеканала 360, накануне Ивану пришлось вызвать скорую помощь из-за резких болей в спине.

35-летнего музыканта госпитализировали в одну из московских больниц, где врачи поставили диагноз: воспаление седалищного нерва.

Ранее «Рамблер» сообщал о госпитализации Аланы Мамаевой — супруги футболиста Павла Мамаева . Она написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного, после чего перестала выходить на связь. Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили женщину без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали Мамаеву в НИИ имени Склифосовского. В настоящее время жизни Мамаевой ничто не угрожает. Тем не менее она до сих пор находится в токсикологическом отделении больницы.

За день до этого происшествия она рассказала в соцсетях, что вновь уличила мужа в измене.