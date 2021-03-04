Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Рэпер Noize MC попал в больницу 

Вероника Полынина 20 минут назад
Рэпер Noize MC попал в больницу
Фото: РИА Новости
Рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) оказался в больнице.
Как сообщает телеграм-канал телеканала 360, накануне Ивану пришлось вызвать скорую помощь из-за резких болей в спине.
35-летнего музыканта госпитализировали в одну из московских больниц, где врачи поставили диагноз: воспаление седалищного нерва.
Ранее «Рамблер» сообщал о госпитализации Аланы Мамаевой — супруги футболиста Павла Мамаева. Она написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного, после чего перестала выходить на связь. Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили женщину без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали Мамаеву в НИИ имени Склифосовского. В настоящее время жизни Мамаевой ничто не угрожает. Тем не менее она до сих пор находится в токсикологическом отделении больницы.
За день до этого происшествия она рассказала в соцсетях, что вновь уличила мужа в измене.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Алексеев , Павел Мамаев , Алана Мамаева , Телеканал "360° Подмосковье"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
00:11
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
Происшествия
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение