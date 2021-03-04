Little Big выступит на отборе на Евровидение

Зрители Первого канала увидят группу Little Big во время открытого отбора участника на Евровидение-2021. Однако гендиректор вещателя не уточнил, в каком качестве появятся музыканты в программе.

Конечно, зрители увидят Little Big в эфире 8 марта, — ответил Эрнст на вопрос портала Sobesednik.ru.

Кроме того, гендиректор Первого канала отметил, что список участников будет небольшой, и не стал опровергать или подтверждать шорт-лист конкурсантов, который появился в Сети.