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Эрнст анонсировал выступление Little Big на отборе на Евровидение 

News.ru 1 час назад
Little Big выступит на отборе на Евровидение
Фото: littlebigbandofficial/facebook.com
Зрители Первого канала увидят группу Little Big во время открытого отбора участника на Евровидение-2021. Однако гендиректор вещателя не уточнил, в каком качестве появятся музыканты в программе.

Конечно, зрители увидят Little Big в эфире 8 марта, — ответил Эрнст на вопрос портала Sobesednik.ru.

Кроме того, гендиректор Первого канала отметил, что список участников будет небольшой, и не стал опровергать или подтверждать шорт-лист конкурсантов, который появился в Сети.
В частности, в списке значились #2Маши, состоящий из Марии Зайцевой и Марии Шейх, основатель и фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев, знаменитый своими эксцентричными выходками рэпер Моргенштерн, его коллега Niletto, известный по хиту «Любимка», а также Егор Крид, писал NEWS.ru.
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