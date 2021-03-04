Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Надоело враньё!»: Вассерман обвинил Малахова во лжи 

ИД «Собеседник» 49 минут назад
«Надоело враньё!»: Вассерман обвинил Малахова во лжи
Фото: globallookpress.com
Эрудит Анатолий Вассерман сделал гневное заявление в адрес ведущего «Прямого эфира» Андрея Малахова.
Высказывание популярного актера Дмитрия Певцова о том, что на телевидении нужно ввести цензуру и оградить зрителей от «грязных новостей» и «потных малаховских передач», наделало много шума. В интервью Sobesednik.ru позицию артиста прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян, который во многом согласился с Певцовым.
Теперь своим мнением на этот счет с Sobesednik.ru поделился и знаменитый интеллектуал Анатолий Вассерман.
Напомним, что в недавнем интервью Дмитрий Певцов предложил создать специальную комиссию из специалистов в области искусства, права, а также служителей церкви. По мнению актера, именно такие люди должны просматривать телевизионный продукт до того, как он попадает в эфир, и отсеивать всю грязь.
Однако Анатолий Вассерман не видит в цензуре большой пользы для общества.

— Нужно воспитывать людей так, чтобы их интересовало что-нибудь посложнее копания в грязном белье, — считает 68-летний эрудит. — Но эту задачу не должно решать только телевидение. Воспитание — важнейшая часть просвещения. Отделение образования от воспитания — преступление против человечества. У нас это поветрие насаждают уже четверть века, а на Западе оно началось около полувека назад, и разрушительные последствия уже вполне очевидны.

Чтобы выкарабкаться из последствий всего этого кошмара, нужны совместные действия самых разных структур и организаций, — уверен Вассерман. — Одной цензуры на телевидении явно не хватит! Более того, если ограничиться только цензурой, то по принципу «запретный плод сладок» различные «грязные» ток-шоу будут привлекать только еще большее внимание.
Закроешь одну программу, а на ее месте вырастут две новые, которые будут еще противнее!
Сам Вассерман уже давно решил не принимать участия в ток-шоу Андрея Малахова.

— Я в свое время не раз был на «малаховских» передачах и в качестве героя, и в качестве эксперта. Но в конце концов мне это надоело, — поясняет Анатолий Вассерман.

Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык!

Сейчас я просто отказываюсь участвовать в его программах. Нужны ли кому-то эти передачи? Наверное, нужны… Пока число людей, любящих смотреть, как на их глазах ворошат грязное белье, достаточно велико, чтобы эти программы окупались, нет смысла их закрывать. Это с коммерческой точки зрения. Так что их вряд ли в скором времени закроют.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
ИД «Собеседник»: последние новости
Госпитализированную с коронавирусом Людмилу Лядову перевели в реанимацию Госпитализированную с коронавирусом Людмилу Лядову перевели в реанимацию "У меня нет денег": Буйнов 8 марта оставит жену без подарка "У меня нет денег": Буйнов 8 марта оставит жену без подарка "Илья, будь осторожен": Соболев записал пародию на скандального сенатора Совфеда Нарусову "Илья, будь осторожен": Соболев записал пародию на скандального сенатора Совфеда Нарусову
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анатолий Вассерман , Дмитрий Певцов , Андрей Малахов , Общественная палата России , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
00:11
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
Происшествия
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение