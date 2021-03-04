В телефоне Брежневой нашли два номера Зеленского

Во время съемки ведущий взял у Брежневой телефон и, открыв записную книжку, обнаружил, что в памяти аппарата забиты сразу два номера под именем «Вова Зеленский», чему был удивлен не только Шастун, но и сама Брежнева.

«То есть даже этот номер у меня есть? А я не знала. Правда. Я, когда узнала о новом статусе Вовы, приняла решение, что не буду его беспокоить по мелочам», — отреагировала она.

Юморист, основатель и художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Помимо карьеры комика он активно работал в кино, так, в 2009 году Зеленский сыграл в одном фильме с Брежневой «Любовь в большом городе», а в 2015-м они стали друг для друга киношными мужем и женой в «8 лучших свиданиях».

После съемок артистка призналась, что целовалась с коллегой по съемочной площадке по-настоящему, что она считала «стремным», ведь она знакома с его женой, а Зеленский заявлял: раз супруга ревнует, значит, еще любит.