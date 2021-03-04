Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Сразу два: в телефоне Брежневой нашли кое-что интересное про Зеленского 

Украина.ру 16 часов назад
В телефоне Брежневой нашли два номера Зеленского
Фото: РИА Новости
Певица украинского происхождения Вера Брежнева приняла участие в программе журналиста Антона Шастуна с одноименным названием «Шастун», где выяснилось, что у артистки есть несколько контактов нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Шоу появилось на YouTube 3 марта
Во время съемки ведущий взял у Брежневой телефон и, открыв записную книжку, обнаружил, что в памяти аппарата забиты сразу два номера под именем «Вова Зеленский», чему был удивлен не только Шастун, но и сама Брежнева.

«То есть даже этот номер у меня есть? А я не знала. Правда. Я, когда узнала о новом статусе Вовы, приняла решение, что не буду его беспокоить по мелочам», — отреагировала она.

Юморист, основатель и художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Помимо карьеры комика он активно работал в кино, так, в 2009 году Зеленский сыграл в одном фильме с Брежневой «Любовь в большом городе», а в 2015-м они стали друг для друга киношными мужем и женой в «8 лучших свиданиях».
После съемок артистка призналась, что целовалась с коллегой по съемочной площадке по-настоящему, что она считала «стремным», ведь она знакома с его женой, а Зеленский заявлял: раз супруга ревнует, значит, еще любит.
Видео дня. Даву и Бузову заподозрили в примирении
Последние новости
Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии
Комментарии 27
Шоу-бизнес , Антон Шастун , Владимир Зеленский , Вера Брежнева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места нападения афганистанца в Швеции
00:45
Видео с места нападения афганистанца в Швеции
Происшествия
Видео учений артиллерийских расчетов в Заполярье
00:56
Видео учений артиллерийских расчетов в Заполярье
Армия
Видео действий мотострелков на БМП 2М
00:33
Видео действий мотострелков на БМП 2М
Армия
Видео задержания террориста в Калининграде
01:20
Видео задержания террориста в Калининграде
Происшествия
Пытаемого в ОВД Пензы мужчину сняли на видео
03:15
Пытаемого в ОВД Пензы мужчину сняли на видео
Происшествия
Видео с врачом, обвиняемой в гибели пациента
01:32
Видео с врачом, обвиняемой в гибели пациента
Происшествия
Видео с избившем сына молотком отцом в Петербурге
01:09
Видео с избившем сына молотком отцом в Петербурге
Происшествия
Накрывший Чукотку мощнейший циклон на видео
00:27
Накрывший Чукотку мощнейший циклон на видео
Общество
Видео нового скандала Маркл с Букингемским дворцом
03:15
Видео нового скандала Маркл с Букингемским дворцом
В мире
Видео шутки Путина еще один «дворец»
00:13
Видео шутки Путина еще один «дворец»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение