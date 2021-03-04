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Басков получил 3,5 млн рублей за рекламу алкоголя 

Вероника Полынина 1 час назад
Басков получил 3,5 млн рублей за рекламу алкоголя
Фото: Instagram
За 15 секунд рекламы в клипе Николая Баскова производитель алкоголя заплатил 3,5 млн рублей, выяснила «Комсомольская правда».
Речь идет о клипе «Караоке», вышедшем два года назад. «Натуральный блондин» хвастался тогда, что 20-минутный ролик обошелся ему в 20 млн рублей.
Басков сумел не только потратиться на производство, но и как следует заработать. За то время, пока длится клип, Басков успел прорекламировать энергетический напиток, сеть гипермаркетов и магазины продуктов, винодельню, букмекерскую компанию, успокоительное средство и марку алкоголя.
«КП» обнаружила на сайте госзакупок договор о рекламной интеграции в клип Николая Баскова «Караоке» с производителем алкоголя из Татарстана. В видео Басков появляется с коньяком, а затем с водкой этого производителя. Каждый сюжет длится 7-8 секунд, за оба рекламных включения заказчик заплатил Баскову 3,5 млн рублей.
Ранее, как писал «Рамблер», продюсер Виктор Дробыш высмеял Николая Баскова за «понты». Он рассказал, что певец всегда передвигается на лимузине в сопровождении нескольких охранников.

«Такое ощущение, что за ним бегут восемь террористов с бомбой», — пошутил продюсер.

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Шоу-бизнес , Николай Басков , Виктор Дробыш , Комсомольская правда
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