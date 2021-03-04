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Москва

Выживающим в Занзибаре участникам «Последнего героя» урезали поставки риса 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Участникам «Последнего героя» урезали поставки риса
Фото: канал ТВ-3.
Недальновидность участников «Последнего героя» заставила ведущую проекта Яну Троянову пойти на жесткие меры. После того, как члены племени «Новичков» выкинули испортившийся рис, строгая актриса объявила, что сокращает норму выдачи продукта в половину. Причем обеим командам!
Если раньше островитяне получали по 200 граммов риса на три дня на каждого члена племени, то теперь «прожиточный минимум» будет составлять 100 граммов.

«В этом году у вас правда очень сытые острова, но это не значит, что можно выкидывать еду — тем более, если она выдается вам в граммах, — заявила ведущая. — Будете больше добывать еды и начнете думать. Потому что мозги даются для того, чтобы ими пользоваться».

Однако ее слова про «сытые острова» касаются только племени «Новичков» — на их территории действительно растут манго, папайя и даже кукуруза. А вот на клочке земли «Чемпионов» такого изобилия нет, и рис для них — основа рациона. Не станет ли это решение поводом для лютой ненависти между командами? Об этом зрители узнают в новом выпуске.
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Шоу-бизнес , Сергей Ковалев , Яна Троянова , Занзибар , Танзания
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