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Пригожин поддержал мнение Малиновской о небогатых мужчинах 

Вечерняя Москва и ещё 3 22 минуты назад
Пригожин поддержал мнение Малиновской о небогатых мужчинах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу мнения телеведущей Маши Малиновской относительно небогатых мужчин, которые обвиняют женщин в жадности и меркантильности.

— У человека должен быть хороший внутренний мир. У некоторых некрасивых людей есть невероятная харизма. Я встречал потрясающих женщин, которые в общем понимании некрасивые, но у них фантастическая энергетика. То же самое бывает и у мужчин, я считаю, что все должны ухаживать за собой, — поделился продюсер.

Он отметил, что хороший и надежный союз с женщиной подразумевает то, что партнеры будут находиться на равных во всем, пишет 5-tv.ru.
Ранее Маша Малиновская заявила, что не стала бы вступать в отношения с небогатым мужчиной. Она сравнила это с тем, что мужчины также не хотят встречаться с некрасивыми девушками.
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Шоу-бизнес , Маша Малиновская , Иосиф Пригожин , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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