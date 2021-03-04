Пригожин поддержал мнение Малиновской о небогатых мужчинах 

— У человека должен быть хороший внутренний мир. У некоторых некрасивых людей есть невероятная харизма. Я встречал потрясающих женщин, которые в общем понимании некрасивые, но у них фантастическая энергетика. То же самое бывает и у мужчин, я считаю, что все должны ухаживать за собой, — поделился продюсер.