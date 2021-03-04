Барецкий заявил о похищении останков Фриске 

«Он мне сегодня сказал, что Жанны Фриске там уже давно нет, ее выкопали, и тело просто утащили. Короче, все прощелкали. Эта посадка (у нас захоронение посадкой называется) буквально на третий или четвертый день была вскрыта», — заявил шоумен.