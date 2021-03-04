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Барецкий заявил о похищении останков Фриске 

Мария Иванова 1 час назад
Барецкий заявил о похищении останков Фриске
Фото: ТАСС
Экс-участник группы «Ленинград», шоумен Стас Барецкий заявил о похищении останков певицы Жанны Фриске из ее могилы. Об этом сообщает РИА ФАН.
По словам Барецкого, такую информацию он получил от приятеля, работающего на кладбище.

«Он мне сегодня сказал, что Жанны Фриске там уже давно нет, ее выкопали, и тело просто утащили. Короче, все прощелкали. Эта посадка (у нас захоронение посадкой называется) буквально на третий или четвертый день была вскрыта», — заявил шоумен.

По мнению Барецкого, пойти на это могли либо фанаты, либо сектанты.
Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни она боролась с глиобластомой (форма опухоли мозга).
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Стас Барецкий
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