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Москва

Стало известно о состоянии жены футболиста Мамаева после госпитализации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Алана Мамаева находится в центре отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского в состоянии средней тяжести.
Врачи оценивают состояние жены футболиста Павла Мамаева Аланы как средней тяжести. Об этом «Звезде» сообщили в центре отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда накануне госпитализировали девушку.
Жена Мамаева оставила послание в Instagram
Ранее СМИ сообщили, что Алану Мамаеву нашли без сознания в квартире в центре Москвы ее друзья. Они не могли долго дозвониться до девушки и забили тревогу. Позже выяснилось, что модель приняла около 40 таблеток снотворного.
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Шоу-бизнес , Видео , Павел Мамаев , Алана Мамаева , Москва
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