Алана Мамаева находится в центре отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского в состоянии средней тяжести.

Врачи оценивают состояние жены футболиста Павла Мамаева Аланы как средней тяжести. Об этом «Звезде» сообщили в центре отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда накануне госпитализировали девушку.

Ранее СМИ сообщили, что Алану Мамаеву нашли без сознания в квартире в центре Москвы ее друзья. Они не могли долго дозвониться до девушки и забили тревогу. Позже выяснилось, что модель приняла около 40 таблеток снотворного.