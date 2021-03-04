Меган Маркл обвинила Букингемский дворец во лжи

Конфликт между Меган Маркл и Букингемском дворцом набирает обороты: в новом тизере интервью Опре Уинфри герцогиня Сассекская обвинила королевскую семью в том, что она «увековечивала ложь» о них с принцем Гарри

«Я не знаю, как они могли ожидать, что после всего этого мы все еще будем просто молчать, если Корона играет активную роль в увековечивании лжи о нас. И если это связано с риском многое потерять, то мы и так уже многое потеряли», — заявила Меган.

Напомним, на днях The Times опубликовали статью о том, что Меган якобы выгнала двух личных помощников и издевалась над другими во время пребывания в Букингемском дворце. По информации издания, персонал, особенно молодые женщины, часто подвергались буллингу. Меган все обвинения отрицает и называет материал The Times «просчитанной клеветнической кампанией, основанной на вводящей в заблуждение и губительной дезинформации».

Отметим, что многие связывают выход материала The Times с предстоящим интервью супругов Сассекских Опре Уинфри — оно выйдет 7 марта на канале CBS. Ожидается, что супруги расскажут о причинах своего отказа от звания членов королевской семьи и поделятся подробностями жизни в США.

По слухам, члены британской королевской семьи крайне неодобрительно отнеслись к решению супругов публично обсудить личные темы.