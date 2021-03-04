Юрий Стоянов назвал закон о титрах «убийцей» программы «Городок»

— Вот потом закон о титрах и убил то самое дорогое, что в ней было. Вы не застали, в начале нулевых появилось правило, связанное с титрами на телевидении, они не могли быть дольше 15 секунд. «Городок» стал передачей, когда песня эта появилась! Я все время чувствовал, что нет отсылки к детству или чего-то щемящего, — пояснил Стоянов.
— Я выходил на углу Моховой. Я шел мимо церкви, пытался набрать номер на телефоне, дальше была стандартная фраза «Не хватает денег на телефоне, номер отключен за неуплату» и стояла череда нищих, человек шесть. Я отдавал первому телефон, потом отдавал пальто, доставал остатки денег, а когда ничего не оставалось, выворачивал карманы и последним становился сам. Это образ кризиса был. Я считаю, это лучший сюжет, — рассказал актер.