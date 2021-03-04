Юрий Стоянов назвал закон о титрах «убийцей» программы «Городок»

— Вот потом закон о титрах и убил то самое дорогое, что в ней было. Вы не застали, в начале нулевых появилось правило, связанное с титрами на телевидении, они не могли быть дольше 15 секунд. «Городок» стал передачей, когда песня эта появилась! Я все время чувствовал, что нет отсылки к детству или чего-то щемящего, — пояснил Стоянов.