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Юрий Стоянов объяснил, что «убило» юмористическую программу «Городок» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Юрий Стоянов назвал закон о титрах «убийцей» программы «Городок»
Фото: Youtube / Ещенепознер
Российский актер Юрий Стоянов в интервью Николаю Солодникову рассказал, что «убило» юмористическую программу «Городок». По словам Солодникова, всю программу зрители смеялись до слез, а когда шли титры, им становилось невыносимо грустно из-за песни, которую исполнила Анжелика Варум «Городок».

— Вот потом закон о титрах и убил то самое дорогое, что в ней было. Вы не застали, в начале нулевых появилось правило, связанное с титрами на телевидении, они не могли быть дольше 15 секунд. «Городок» стал передачей, когда песня эта появилась! Я все время чувствовал, что нет отсылки к детству или чего-то щемящего, — пояснил Стоянов.

Актер признался, что любимый сюжет, снятый на ходу и быстро придуманный в 1998 году:

— Я выходил на углу Моховой. Я шел мимо церкви, пытался набрать номер на телефоне, дальше была стандартная фраза «Не хватает денег на телефоне, номер отключен за неуплату» и стояла череда нищих, человек шесть. Я отдавал первому телефон, потом отдавал пальто, доставал остатки денег, а когда ничего не оставалось, выворачивал карманы и последним становился сам. Это образ кризиса был. Я считаю, это лучший сюжет, — рассказал актер.

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Шоу-бизнес , Николай Солодников , Анжелика Варум , Юрий Стоянов
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