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Директор Александра Маршала рассказала о состоянии музыканта 

Вести Подмосковья и ещё 2 43 минуты назад
Директор Александра Маршала рассказала о состоянии музыканта
Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"
Директор певца Александра Маршала Наталья Минькова рассказала о его состоянии.
Ранее СМИ писали, что Маршала пришлось госпитализировать. Минькова опровергла информацию о госпитализации музыканта в комментарии ФАН. В Telegram-каналах распространились сообщения, что Маршал якобы попал в больницу в Подмосковье. Он был в предынсультном состоянии. Артист вызвал врачей к себе домой в Барвиху. Было решено его госпитализировать.
Минькова уверяет, что информация о госпитализации — неправда. Маршал просто зашел в медучреждение. Директор артиста заявила, что с ним все в полном порядке.
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Шоу-бизнес , Александр Маршал , Московская область
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