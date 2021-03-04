Директор Александра Маршала рассказала о состоянии музыканта 

Директор певца Александра Маршала Наталья Минькова рассказала о его состоянии.

Ранее СМИ писали, что Маршала пришлось госпитализировать. Минькова опровергла информацию о госпитализации музыканта в комментарии ФАН. В Telegram-каналах распространились сообщения, что Маршал якобы попал в больницу в Подмосковье. Он был в предынсультном состоянии. Артист вызвал врачей к себе домой в Барвиху. Было решено его госпитализировать.

Минькова уверяет, что информация о госпитализации — неправда. Маршал просто зашел в медучреждение. Директор артиста заявила, что с ним все в полном порядке.