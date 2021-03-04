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Умер солист Brutto Сергей «Бразил» Королёв 

Popcake.tv 40 минут назад
Певец Сергей Королев умер в 35 лет
Фото: Instagram
Сегодня стало известно, что 3 марта в возрасте 35 лет из жизни ушел один из солистов группы Brutto Сергей «Бразил» Королёв.

«Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты сражался до конца«, — написали в Instagram-аккаунте коллектива.

Intermedia сообщает, что последние 2 года артист боролся со страшным заболеванием: глиобластомой правого полушария головного мозга 4 степени. В 2019 году по этой причине он был вынужден перенести тяжелую операцию, которая смогла спасти его на какое-то время, но не дала полного выздоровления.

«В Instagram я не хочу втягиваться, чтобы это не превратилось в дополнительную работу, как у некоторых людей, которые обязательно должны запостить три фотографии в день. Я этого стараюсь избегать, но изредка что-то пощу», — говорил он о вовлеченности в социальные сети.

Всю свою жизнь между интернетом и реальными хобби Сергей выбирал активные и интересные занятия, посвящал себя спортивным тренировкам и, в частности, тайскому боксу.

«Какая-нибудь йога — явно не мое, плавать я до этих пор не очень хорошо умею, теннис или что-то такое — он же сердце садит. А вот бокс, борьба, железо — это да», — делился он.

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