Маршал госпитализирован в предынсультном состоянии

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Певец Александр Маршал госпитализирован. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, вчера вечером 63-летний Маршал почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Врачи доставили его в предынсультном состоянии в больницу в Барвихе Московской области.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», футбольный тренер Олег Романцев был госпитализирован с инфарктом и прооперирован. Медики оценивают его состояние как хорошее. В тот же день сам Романцев рассказал, что по меньшей мере два дня проведет в реанимации, после чего будет переведен в обычную палату, где пробудет еще примерно пять-семь дней.

1 марта бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос была найдена мертвой в квартире в Санкт-Петербурге. Согласно предварительной информации, причиной ее смерти стала болезнь сердца кардиомиопатия.