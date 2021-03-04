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Александр Маршал госпитализирован в предынсультном состоянии 

Артём Кульша 27 минут назад
Маршал госпитализирован в предынсультном состоянии
Фото: ТАСС
Певец Александр Маршал госпитализирован. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По информации издания, вчера вечером 63-летний Маршал почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Врачи доставили его в предынсультном состоянии в больницу в Барвихе Московской области.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», футбольный тренер Олег Романцев был госпитализирован с инфарктом и прооперирован. Медики оценивают его состояние как хорошее. В тот же день сам Романцев рассказал, что по меньшей мере два дня проведет в реанимации, после чего будет переведен в обычную палату, где пробудет еще примерно пять-семь дней.
1 марта бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос была найдена мертвой в квартире в Санкт-Петербурге. Согласно предварительной информации, причиной ее смерти стала болезнь сердца кардиомиопатия.
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Шоу-бизнес , Александр Маршал , Олег Романцев
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