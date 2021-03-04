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Москва

Михалков объяснил возвращение «Бесогона» на телевидение 

Елена Прошина 23 минуты назад
Михалков объяснил возвращение «Бесогона» на телевидение
Фото: РИА Новости
Авторская программа «БесогонТВ» вновь появится в эфире телеканала «Россия 24» «по многочисленным просьбам зрителей». Об этом, по данным РИА Новости, заявил режиссер Никита Михалков.
Как сообщал «Рамблер», весной 2020 года несколько выпусков программы «БесогонТВ» были сняты с эфира телеканала «Россия 24». В нашумевших передачах режиссер рассказал, что американский миллиардер Билл Гейтс под видом вакцинации от коронавируса планирует вживлять жителям Земли чипы, и, как следствие, контролировать их. В результате Михалков заявил, что не может выпускать «БесогонТВ» вместе с телеканалом, пообещал публиковать программу в Сети и подумать о ее дальнейшем развитии.
Программа «Бесогон» вновь появится в эфире 6 марта, пояснили в пресс-службе ВГТРК.

«По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш «БесогонТВ» возвращается на «Россию 24»», — заявил Михалков.

Он отметил, что в мае телеканал сделает ретроспективу выпусков передачи, выходивших на YouTube, и пообещал, что возвращение в телеэфир «никак не изменит смысла и температуры разговоров со зрителями».
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Шоу-бизнес , Билл Гейтс , Никита Михалков , ВГТРК
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