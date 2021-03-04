Галустян отсудил фильм у Андреасяна 

Актер Михаил Галустян получил от режиссера Сарика Андреасяна права на фильм «Непрощенный». Как сообщает Telegram-канал Mash , Галустян обратился в суд, чтобы вернуть вложения своей компании в другую картину Андреасяна — «Кома».

По данным Mash, «Фреш-фильм» Галустяна вложила в «Кому» 15 миллионов. Фильм собрал 2,5 миллиона долларов, в два раза меньше, чем на него было потрачено, отмечает канал.

В итоге режиссер рассчитался с Галустяном правами на свою окупившуюся картину — «Непрощённый».

Как писал «Рамблер», исполнитель главной роли в «Непрощённом» Дмитрий Нагиев назвал грим одним из самых сложных моментов съемок.