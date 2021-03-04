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Галустян отсудил фильм у Андреасяна 

Елена Прошина 1 час назад
Галустян отсудил фильм у Андреасяна
Фото: ТАСС
Актер Михаил Галустян получил от режиссера Сарика Андреасяна права на фильм «Непрощенный». Как сообщает Telegram-канал Mash, Галустян обратился в суд, чтобы вернуть вложения своей компании в другую картину Андреасяна — «Кома».
По данным Mash, «Фреш-фильм» Галустяна вложила в «Кому» 15 миллионов. Фильм собрал 2,5 миллиона долларов, в два раза меньше, чем на него было потрачено, отмечает канал.
В итоге режиссер рассчитался с Галустяном правами на свою окупившуюся картину — «Непрощённый».
Как писал «Рамблер», исполнитель главной роли в «Непрощённом» Дмитрий Нагиев назвал грим одним из самых сложных моментов съемок.

«Мы снимали за день сразу несколько перевоплощений: то до катастрофы, то в середине трагедии, то в моменты, когда он [герой — прим.ред.] сходит с ума, и у него всегда разные бороды разной длины. И переклеивание бород к концу дня приводило меня в отчаяние», — признался он.

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Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Михаил Галустян
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