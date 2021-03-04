Власова обвинила Малахова в окончательном разрыве отношений с отцом 

По словам артистки, ее «просто развели».

«Полгода редакторы «Прямого эфира» уговаривали сделать передачу про меня и папу, но я отказывалась. В итоге пообещали, что будет программа о моем творчестве, в кульминации туда придет папа, и мы обнимемся. Мне хотелось с ним помириться, вычеркнув все плохое», — пояснила она.

Власова отметила, что причиной ссоры с отцом стало то, что после 30 лет брака он оставил ее мать без жилья, а также выписал из квартиры и своих детей.

«По сути, он украл у мамы жилье. Но я была готова забыть все и начать с чистого листа, если бы не эта отвратительная ситуация. В результате «Прямой эфир» сделал наше перемирие невозможным. Как бы страшно это ни звучало, но из-за Андрея Малахова я рассталась с отцом навсегда», — подчеркнула она.

Как писал «Рамблер», летом 2017 года Малахов покинул программу «Пусть говорят» и «Первый канал» ради собственного шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России-1». Ведущий рассказывал, что причиной его ухода стало желание самостоятельно принимать решения. Он заявил, что хочет «расти, стать продюсером» и самостоятельно определять темы для своей программы.