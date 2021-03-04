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Вдовец Легкоступовой обвинил ее дочь в краже 

Елена Прошина 1 час назад
Вдовец Легкоступовой обвинил ее дочь в краже
Фото: РИА Новости
Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэта Бриль могла украсть деньги у ее вдовца Юрия Фирсова. Об этом он сам сообщил Пятому каналу.
В августе, как сообщал «Рамблер», Легкоступова была доставлена в больницу после запоя и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.
Сегодня Фирсов дал первое после смерти жены интервью. Он рассказал, что после ее похорон решил отказаться от наследства, но позже передумал, вступил в права и заселился в квартиру Легкоступовой. Для этого ему пришлось вскрыть дверь, потому что ключами завладела Бриль.
По словам мужчины, следователи изъяли из квартиры певицы 19,5 тысячи евро, а он хранил там более 30 тысяч. Также оттуда пропали драгоценности Легкоступовой, техника, фамильная скрипка и портфель с документами Фирсова.

«Однозначно, здесь были экспедиции. Бриль, в первую очередь», — заявил он.

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Шоу-бизнес , Юрий Фирсов
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