Вдовец Легкоступовой обвинил ее дочь в краже 

В августе, как сообщал «Рамблер», Легкоступова была доставлена в больницу после запоя и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.

Сегодня Фирсов дал первое после смерти жены интервью. Он рассказал, что после ее похорон решил отказаться от наследства, но позже передумал, вступил в права и заселился в квартиру Легкоступовой. Для этого ему пришлось вскрыть дверь, потому что ключами завладела Бриль.

По словам мужчины, следователи изъяли из квартиры певицы 19,5 тысячи евро, а он хранил там более 30 тысяч. Также оттуда пропали драгоценности Легкоступовой, техника, фамильная скрипка и портфель с документами Фирсова.