Жена Мамаева оставила послание перед попыткой суицида

Алана Мамаева перед попыткой суицида оставила несколько посланий в Instagram.

«Дай человеку второй шанс — и он подарит тебе такой опыт, что после этого никто и никогда не получит от тебя даже первого шанса», — гласит одно из них.

«Иногда давать кому-то второй шанс — это как давать вторую пулю тому, кто в первый раз в вас не попал, потому что промахнулся», — говорится в другом сообщении в сторис.

Ранее сообщалось, что Алана Мамаева госпитализирована после попытки самоубийства. Телеграм-канал Baza выяснил, что жена футболиста Павла Мамаева выпила 40 таблеток снотворного. Мамаеву нашли в квартире без сознания.

Как сообщал «Рамблер», накануне Алана Мамаева сообщила, что вновь уличила своего мужа в измене. Она узнала имя новой пассии Павла и опубликовала на своей странице в Instagram ее телефон и документы. После этого предполагаемая любовница футболиста, гражданка Испании по имени Ирен, пригрозила подать на Мамаеву в суд.