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Объявлены кандидаты на Евровидение от России 

Вероника Полынина 38 минут назад
В короткий список претендентов на поездку на конкурс «Евровидение» от России в 2021 году попали Niletto, #2Маши, Therr Maitz, Моргенштерн и Егор Крид. Об этом сообщает Super.
Песенный конкурс «Евровидение», как сообщал «Рамблер», состоится в Роттердаме 18-22 мая. После долгих колебаний организаторы все же решили провести конкурс в очном формате с рядом ограничений.
Предполагалось, что в 2021 году на «Евровидение» поедет группа Little Big, которая должна была представлять нашу страну в Роттердаме годом ранее. Однако, по информации Super, у коллектива просто не нашлось достойной новой песни, поэтому Первый канал принял решение провести национальный отбор в прямом эфире 8 марта. Россиянам предложат выбрать кандидатуру из уже отобранного каналом списка.
Названы самые громкие скандалы «Евровидения»
В шорт-лист Первого канала, по данным портала, попал музыкальный дуэт #2Маши, в который входят Мария Зайцева и Мария Шейх.
Также в списке оказался коллектив Therr Maitz финалиста второго сезона «Голоса» Антона Беляева.
Также конкурсантом «Евровидения» от России может стать исполнитель хитов «Любимка» и «Краш» Niletto (настоящее имя певца — Даниил Прытков).
Кроме того, в список претендентов попали скандальный рэпер Моргенштерн, а также Егор Крид, пробующий себя в роли наставника проекта «Голос. Дети».
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Шоу-бизнес , Видео , Крид , Мария Зайцева , Антон Беляев
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