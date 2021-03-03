Объявлены кандидаты на Евровидение от России 

В короткий список претендентов на поездку на конкурс «Евровидение» от России в 2021 году попали Niletto, #2Маши, Therr Maitz, Моргенштерн и Егор Крид . Об этом сообщает Super

Песенный конкурс «Евровидение», как сообщал «Рамблер», состоится в Роттердаме 18-22 мая. После долгих колебаний организаторы все же решили провести конкурс в очном формате с рядом ограничений.

Предполагалось, что в 2021 году на «Евровидение» поедет группа Little Big, которая должна была представлять нашу страну в Роттердаме годом ранее. Однако, по информации Super, у коллектива просто не нашлось достойной новой песни, поэтому Первый канал принял решение провести национальный отбор в прямом эфире 8 марта. Россиянам предложат выбрать кандидатуру из уже отобранного каналом списка.

В шорт-лист Первого канала, по данным портала, попал музыкальный дуэт #2Маши, в который входят Мария Зайцева и Мария Шейх.

Также в списке оказался коллектив Therr Maitz финалиста второго сезона «Голоса» Антона Беляева

Также конкурсантом «Евровидения» от России может стать исполнитель хитов «Любимка» и «Краш» Niletto (настоящее имя певца — Даниил Прытков).

Кроме того, в список претендентов попали скандальный рэпер Моргенштерн, а также Егор Крид, пробующий себя в роли наставника проекта «Голос. Дети».