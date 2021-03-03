Издание Super опубликовало шорт-лист возможных претендентов на участие от России в международном песенном конкурсе «Евровидение». Известно, что народное голосование за лучшего кандидата пройдёт 8 марта.

Предполагается, что прошлогодний участник группа Little Big не станет участвовать в конкурсе. По информации источников, близких к артистам, у них просто не нашлось подходящего музыкального материала, чтобы побить успех песни Uno.

Ранее NEWS.ru писал, что организаторы конкурса «Евровидение-2021» рассказали, в каком формате пройдёт фестиваль в новом году. Новые правила введены из-за эпидемиологической ситуации. Как сообщили организаторы, участники конкурса должны будут соблюдать социальную дистанцию, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды.