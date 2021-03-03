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Москва

Super назвал претендентов на Евровидение от РФ 

News.ru 20 минут назад
Издание Super опубликовало шорт-лист возможных претендентов на участие от России в международном песенном конкурсе «Евровидение». Известно, что народное голосование за лучшего кандидата пройдёт 8 марта.
Предполагается, что прошлогодний участник группа Little Big не станет участвовать в конкурсе. По информации источников, близких к артистам, у них просто не нашлось подходящего музыкального материала, чтобы побить успех песни Uno.
В результате в список вошли коллектив #2Маши, состоящий из Марии Зайцевой и Марии Шейх, основатель и фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев, знаменитый своими эксцентричными выходками рэпер Моргенштерн, его «коллега» Niletto, известный по хиту «Любимка», а также Егор Крид.
Названы самые громкие скандалы «Евровидения»
Ранее NEWS.ru писал, что организаторы конкурса «Евровидение-2021» рассказали, в каком формате пройдёт фестиваль в новом году. Новые правила введены из-за эпидемиологической ситуации. Как сообщили организаторы, участники конкурса должны будут соблюдать социальную дистанцию, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды.
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Шоу-бизнес , Видео , Крид , Мария Зайцева , Антон Беляев
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