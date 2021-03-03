Добронравова шокировала смерть Марченко

Актер Федор Добронравов был просто шокирован и не смог говорить, когда узнал от корреспондента Teleprogramma.pro о смерти своего коллеги звезды «Сватов» Ивана Марченко , которому было всего 43 года.

«Простите пожалуйста. Я не знал. Я целый день работал сегодня. Только что пришел домой. Простите, пожалуйста, простите. Не могу говорить».

Федор Добронравов

Напомним, что Иван Марченко был задействован в шестой части «Сватов». Он, как отмечали многие, блистательно сыграл роль психотерапевта.

Заметим, что Иван Марченко на протяжении нескольких лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Он перенес ряд тяжелых операций и курсов химиотерапии. О его смерти в «Фейсбуке» сообщила пресс-служба киностудии LeDoyen Studio.