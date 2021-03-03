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«Я не знал»: Добронравов был шокирован, когда ему сказали о смерти звезды «Сватов» Марченко 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 марта 2021
Добронравова шокировала смерть Марченко
Фото: globallookpress.com
Актер Федор Добронравов был просто шокирован и не смог говорить, когда узнал от корреспондента Teleprogramma.pro о смерти своего коллеги звезды «Сватов» Ивана Марченко, которому было всего 43 года.

«Простите пожалуйста. Я не знал. Я целый день работал сегодня. Только что пришел домой. Простите, пожалуйста, простите. Не могу говорить».

Федор Добронравов
Напомним, что Иван Марченко был задействован в шестой части «Сватов». Он, как отмечали многие, блистательно сыграл роль психотерапевта.
Заметим, что Иван Марченко на протяжении нескольких лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Он перенес ряд тяжелых операций и курсов химиотерапии. О его смерти в «Фейсбуке» сообщила пресс-служба киностудии LeDoyen Studio.
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Шоу-бизнес , Федор Добронравов , Иван Марченко , Киев
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