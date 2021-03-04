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Друг Грачевского обвинил бывшую супругу режиссёра в ранней смерти 

Аргументы Недели и ещё 6 33 минуты назад
«Она изменяла»: экс-супругу Грачевского обвинили в его смерти
Фото: РИА Новости
Владимир Долинский, близкий друг создателя «Ералаша» Бориса Граческого, обвинил бывшую жену режиссера Анну в его смерти. Деятель культуры скончался 14 января на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

«Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом», — высказал Долинский в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Однако после его слов Анна сразу покинула студию, вернулась только после того, как ушел друг Грачевского. Экс-супруга не раз говорила, что никогда не изменяла режиссеру, просто он никогда не любил ее по-настоящему.
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Шоу-бизнес , Владимир Долинский
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