«Она изменяла»: экс-супругу Грачевского обвинили в его смерти

Владимир Долинский , близкий друг создателя «Ералаша» Бориса Граческого, обвинил бывшую жену режиссера Анну в его смерти. Деятель культуры скончался 14 января на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

«Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом», — высказал Долинский в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Однако после его слов Анна сразу покинула студию, вернулась только после того, как ушел друг Грачевского. Экс-супруга не раз говорила, что никогда не изменяла режиссеру, просто он никогда не любил ее по-настоящему.