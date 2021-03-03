«Ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке

В начале этого года певица Валерия стала бабушкой: 1 января у ее сына Арсения и его супруги появилась на свет дочь. Девочку назвали Селин. В интервью программе «Однажды» звезда российской эстрады рассказала о своих ощущениях в новом статусе.
«У меня вообще полное ощущение, что это я ее родила. Не знаю, мне кажется, я так участвовала в этом процессе, я так сопереживала. Это все происходило в новогоднюю ночь. Это какое-то вообще особое ощущение», — сообщила народная артистка России.
Напомним, Арсений является младшим сыном Валерии, ему сейчас 22 года. Бракосочетание Арсения со своей избранницей Лианой Волковой состоялось в конце августа прошлого года.