Наследство Легкоступовой вызвало споры между родными

Дети погибшей в августе прошлого года от черепно-мозговой травмы певицы Валентины Легкоступовой в ее смерти обвинили ее нового мужа Юрия Фирсова . Сам же Фирсов считает, что они пытаются завладеть его частью наследства.

«После похорон Валентины Легкоступовой, Юрий Фирсов отказался от наследства певицы. Однако спустя полгода после трагедии, яхтсмен поменял решение», — сообщает Пятый канал.

По данным журналистов, после выписки из больницы Фирсов сразу же заселился в квартиру покойной супруги. Для этого ему пришлось вскрывать дверь.

Фирсов подчеркнул, что в запертой квартире у него остались все документы и деньги. По словам мужчины, в рюкзаке в одной из комнат хранилось порядка 30 тысяч евро. Однако при изъятии этого рюкзака следователями, там находилось 16,5 тысяч евро. В краже денег Фирсов обвинил дочь Легкоступовой Анетту Бриль

Бриль в разговоре с журналистами отвергла обвинения Фирсова и заявила, что данный рюкзак был осмотрен при понятых. На сегодняшний день он находится в Следственном комитете

Адвокат Сергей Жорин отметил, что Фирсов издевается над родственниками своей покойной жены и над СК.

« [Следователи] еще не завершили проверку, а он уже захватил квартиру — раз. И два — быстренько так убрался. Вызвал клининговую компанию», — рассказал Жорин.

По его словам, нет гарантии, что Фирсов не пытался таким образом замести следы.

Такого же мнения придерживается дочь певицы. Она отметила, что во время одной из экспертиз были обнаружены следы как крови Легкоступовой, так и ее нового мужа.

«Возможно, мама оборонялась», — добавила она.

Валентина Легкоступова 6 августа прошлого года была госпитализирована из своей квартиры в Москве с черепно-мозговой травмой. Несмотря на все усилия медиков, 14 августа певица скончалась.