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Москва

Ведущая Первого канала уехала из России 

News.ru 31 минуту назад
Ведущая Первого канала уехала из России
Фото: Instagram
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ольга Ушакова родила четвёртого ребёнка и уже несколько месяцев вместе с семьёй проживает в Дубае.

Мы тут уже почти три месяца — и нет, пока не надоело! Как это может надоесть, — написала в Instagram Ушакова.

По словам телеведущей, в страну с более тёплым климатом она уехала ещё в ноябре прошлого года. Тогда же она объявила и об уходе с Первого канала, пояснив, что «взяла тайм-аут, чтобы восстановиться и физически, и психологически».
Ранее она рассказала, что идею перезимовать в Дубае ей предложил супруг. Ведущая подчеркнула, что ей становилось нехорошо от одной мысли о том, что все холодные месяцы ей, детям и мужу придётся провести в московской квартире. Поэтому на предложение супруга остаться в ОАЭ она почти сразу ответила согласием.
Пока Ушакова не сообщила, планирует ли она вернуться на Первый канал.
Как писал NEWS.ru, Ольга Ушакова объяснила подписчикам, что подавляющее большинство из них неверно истолковали её предыдущий пост об уходе с Первого канала. Она отметила, что вернулась в декретный отпуск. Ушакова, по собственному признанию, слишком рано стала вновь вести программу «Доброе утро», ведь её дочери ещё только девять месяцев. По словам Ушаковой, она планирует вернуться на работу раньше обычного. Ведущая сравнила своё состояние перед уходом в декрет с простудой, которую человек переносит на ногах. Поэтому она и решила «отлежаться» и вместе с тем попробовать себя в новой области. Во время прошлого декрета, к примеру, ведущая прошла курсы отельеров. Сейчас она намерена «пойти» учиться на декоратора.
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Шоу-бизнес , Ольга Ушакова
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