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Давид Манукян отказался от проекта с Дмитрием Тарасовым 

WomanHit.ru и ещё 9 2 часа назад
Манукян отказался сотрудничать с Тарасовым
Фото: РИА Новости
Бывший возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой, певец и блогер Давид Манукян, известный как Дава, попросил поклонников на своей личной странице в Instagram задавать ему интересующие их вопросы. Один их подписчиков попросил артиста снять видео с экс-супругом Бузовой — футболистом Дмитрием Тарасовым.
Манукян ответил, что ему предлагали сняться в большом проекте с Тарасовым. Певец отметил, что не принял это предложение.

«Не знаю, говорили ли об этом ему, но я, естественно, отказался. Я не такой человек. Это неправильно, когда ты расстаешься, лезть в прошлую личную жизнь человека. Если бы я так сделал, то я бы опустился, наверное, на дно днищенское», — заявил Давид.

Также блогер добавил, что если он когда-либо так поступит, то разрешает своей аудитории отписаться от него. «Только дно может так сделать», — отметил Манукян.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Давид Манукян
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