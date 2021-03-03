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Москва

Видео рассказа Олеси Малибу о нападении в метро 

Вадим Дроздов 1 час назад
Эпатажная модель Олеся Малибу сообщила о нападении на нее в столичном метро. Девушка рассказала в Instagram, что инцидент произошел на стации «Таганская» вечером 28 февраля. По словам модели, на нее напал ее фанат и начал душить. Малибу опубликовала видео с места инцидента. На записи видно как молодой человек, которого она обвиняет, все отрицает. В конечном итоге он сбежал.
«28 февраля, примерно в 17:30, я спустилась в метро на «Таганскую» кольцевую, проехала вниз по эскалатору, и тут на меня нападает мой бывший парень. Сначала хватает рукой за плечо, второй рукой сразу же при этом начинает держать за шею», — рассказала модель.
Шоу-бизнес , Видео
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