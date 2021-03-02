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Ирина Шейк снялась обнаженной для Vogue 

Вероника Полынина 1 час назад
Ирина Шейк снялась обнаженной для Vogue
Фото: Рамблер
Супермодель Ирина Шейк снялась обнаженной для обложки журнала Vogue Таиланд. Снимки из фотосессии опубликовали братья-фотографы Лука и Алессандро Морели в своем Instagram.
В фотосете Ирина выступила в качестве амбассадора марки Chanel. Модель примерила наряды из новой коллекции бренда, а на одном из снимков позировала обнаженной за огромным логотипом Chanel.
Кроме того, специально для фотосессии Шейк сменила образ и предстала на снимках с короткой стрижкой пикси.

«Абсолютно феноменальная работа», «Так красиво», «Это очень красиво», «Вау!» — написали в комментариях восторженные подписчики.

Как сообщал «Рамблер», ранее экс-участница «Дома-2» Виктория Боня заявила, что любовные отношения между моделью Ириной Шейк и футболистом Криштиану Роналду были фейковыми. По ее словам, роман с Шейк был нужен Роналду для выравнивания имиджа — в Европе очень важно, чтобы спортсмен имел семью. Боня высказала мнение, что футболист добился того, чего хотел, и Шейк также выиграла от фиктивных отношений с ним.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Криштиану Роналду , Ирина Шейк , Chanel
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