Быстров согласился на очную ставку с Семенович

Футболист Владимир Быстров в эфире программы «Звёзды сошлись» согласился на очную ставку с певицей Анной Семенович при условии, что она явится на встречу без лифчика. Звёзды продолжают обмениваться колкостями на фоне обсуждения пышного бюста артистки.
Конфликт между Семенович и Быстровым возник после того, как футболист заявил, что певица могла бы сделать карьеру в фигурном катании, если бы решилась отрезать бюст. Экс-солистка группы «Блестящие» не оставила комментарий без ответа. Оскорбившись, она заявила, что намерена подать в суд на Быстрова. Певица также напомнила спортсмену, что его дочь занимается фигурным катанием, и, следуя его логике, чтобы достичь успеха, ей тоже нужно «что-нибудь отрезать».
Конфликт обсудили участники программы «Звёзды сошлись». В студию пригласили Владимира Быстрова и предложили ему устроить очную ставку с Семенович. Футболист согласился, но отметил, что Семенович должна явиться на разговор с ним без бюстгальтера.
«Так будет интереснее для народа», — пояснил Быстров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», порноактриса Лола Тейлор рассказала журналистам, как однажды в Геленджике познакомилась с футболистами Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым. По ее словам, они приметили её с подругой в ресторане и пригласили за свой столик. Спортсмены оказались довольно щедрыми: заказали две бутылки дорогого виски, несколько кальянов. Спонтанное свидание должно было плавно переместиться в гостиничный номер. Тейлор заявила, что футболисты «хотели» её «вдвоем». Она была совсем не против. Девушка попыталась сделать селфи с отечественными звездами футбола, чем сильно разозлила спортсменов: они начали выхватывать у нее телефон. В результате актриса обиделась и ушла. В диалоге с журналистами Лола призналась, что ей понравился Быстров, и она не прочь была бы с ним встретиться еще раз.