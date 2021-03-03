Быстров согласился на очную ставку с Семенович

Футболист Владимир Быстров в эфире программы «Звёзды сошлись» согласился на очную ставку с певицей Анной Семенович при условии, что она явится на встречу без лифчика. Звёзды продолжают обмениваться колкостями на фоне обсуждения пышного бюста артистки.

Конфликт между Семенович и Быстровым возник после того, как футболист заявил, что певица могла бы сделать карьеру в фигурном катании, если бы решилась отрезать бюст. Экс-солистка группы «Блестящие» не оставила комментарий без ответа. Оскорбившись, она заявила, что намерена подать в суд на Быстрова. Певица также напомнила спортсмену, что его дочь занимается фигурным катанием, и, следуя его логике, чтобы достичь успеха, ей тоже нужно «что-нибудь отрезать».

Конфликт обсудили участники программы «Звёзды сошлись». В студию пригласили Владимира Быстрова и предложили ему устроить очную ставку с Семенович. Футболист согласился, но отметил, что Семенович должна явиться на разговор с ним без бюстгальтера.

«Так будет интереснее для народа», — пояснил Быстров.