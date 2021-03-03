Ушакова ушла с Первого канала из-за пополнения в семье

Популярная телеведущая Первого канала Ольга Ушакова покинула Первый накал и уехала в ОАЭ из-за пополнения в семье. Об этом пишет Утро.ru.
Ушакова уехала из России поздней осенью, когда начались холода, так как решила, что с маленькой дочерью и еще тремя детьми проще жить в более теплом климате, отмечает издание.
При этом идею перезимовать в Объединенных Арабских Эмиратах подал супруг Ушаковой ресторатор Адам Докер.
Насколько Ушакова задержится в Эмиратах, пока неизвестно, однако семье, скорей всего, придется уехать, когда в Дубае настанет сильная жара, сопровождающая летние месяцы, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее Ушакова потребовала от футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 300 тысяч рублей в качестве компенсации за ремонт ее машины, получившей повреждения во время инцидента в октябре 2018 года. Тогда спортсмены избили водителя Ушаковой Виталия Соловчука.