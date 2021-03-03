Ушакова ушла с Первого канала из-за пополнения в семье

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Ушакова уехала из России поздней осенью, когда начались холода, так как решила, что с маленькой дочерью и еще тремя детьми проще жить в более теплом климате, отмечает издание.

При этом идею перезимовать в Объединенных Арабских Эмиратах подал супруг Ушаковой ресторатор Адам Докер.

Насколько Ушакова задержится в Эмиратах, пока неизвестно, однако семье, скорей всего, придется уехать, когда в Дубае настанет сильная жара, сопровождающая летние месяцы, отмечает издание.