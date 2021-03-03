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Москва

Максакова обратилась к «ломавшему ребра» мужу 

Елена Прошина 58 минут назад
Максакова рассказала о фиктивном браке
Фото: РИА Новости
Оперная певица Мария Максакова рассказала «Комсомольской правде» о фиктивном браке и обратилась к отцу своих детей Владимиру Тюрину.
Как писал «Рамблер», в октябре 2016 года Максакова переехала на Украину вместе со своим вторым мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Он заявлял, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. В марте 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева. Максакова некоторое время жила на Украине вместе с младшим сыном. Старшие дети оставались в России с Тюриным.
Максакова рассказала «КП», что сейчас борется за московскую квартиру, которой она лишилась, заключив фиктивный брак после смерти Вороненкова.

«По суду мне должна вернуться квартира на Краснопресненской набережной, которую мне в свое время подарил папа. Но увы, суд, хоть и встал на мою сторону, но квартиру пока арестовал, как имущество проходящее по делу, как возможное вложение незаконных денег», — рассказала она.

Певица отметила, что решилась на фиктивный брак с Далхатом Халаевым на фоне стресса и из-за возможного ареста жилья. Халаев переоформил жилье на своих земляков, которые обещали ему деньги, но обманули.
Чтобы вернуть квартиру, певица проходит психолого-психиатрическую экспертизу. Максакова пытается доказать, что во время заключения сделок была «просто невменяемой».
Также певица обратилась к Тюрину через «КП», заявив, что он настраивает против нее их общих детей и завладел офисом, который ей подарил отец.

«Как я понимаю, рассчитываться со мной в твои планы совсем не входит. Ты не пускаешь ко мне наших детей, но тебе нравится пользоваться моим имуществом, моим офисом. Я не собираюсь молчать, вокруг твоего имени сейчас столько шума… Я помню, когда ты, взрослый мужик, который старше меня на 14 лет, ломал мне рёбра… Зачем тебе сейчас издеваться надо мной? Подумай о наших детях, об их репутации», — призвала Максакова.

Она потребовал от Тюрина вернуть офис и не разлучать ее с детьми.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Громкие уголовные дела , Владимир Тюрин , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , Комсомольская правда
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