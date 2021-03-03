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Самые громкие скандалы «Евровидения» 

Елена Прошина 56 минут назад
Названы самые громкие скандалы «Евровидения»
Фото: РИА Новости
Песенный конкурс «Евровидение» становится объектом пристального внимания не только из-за ярких представлений его участников, но и из-за связанных с ним скандалов. Журналисты издания Ytro.ru опубликовали список самых громких историй.
Один из самых резонансных скандалов связан с победой финской рок-группы Lordi в 2006 году. Тогда экстравагантные исполнители, которых впоследствии обвинили в пропаганде сатанизма, шокировали публику. Больше всех, пожалуй, поразились сами финны. Некоторые активисты обратились к местным властям с требованием присмотреться к музыкантам, которые, по их мнению, могли негативным образом повлиять на молодые умы. Журналисты вообще предположили, что Lordi — тайный проект ФСБ, целью которого была поставлена дестабилизация ситуации в Финляндии.
В 2016 году в песне украинской певицы Джамалы под названием «1944» российские аналитики увидели намек на критику Москвы. Эксперты вспомнили, что в 1944 году крымские татары испытывали большое давление со стороны советских властей. Считается, что напоминанием об этой ситуации Украина хотела "поддеть" Россию. Кроме того, эксперты тогда выразили недоумение по поводу победы Джамалы в конкурсе: зрительские симпатии были на стороне россиянина Сергея Лазарева, а жюри будто специально проигнорировало его выступление.
Наконец, украинец Андрей Данилко в образе Верки Сердючки оскандалился пропев в песне в 2007 году фразу «Lasha Tumbai». По-монгольски это означает «сбивать масло». Слушатели отметили, что фраза созвучна словам «Russia goodbye» и сочли ее за антироссийский выпад. После инцидента Данилко перестал гастролировать по России и появляться в эфире федеральных телеканалов.
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Шоу-бизнес , Евровидение , Сергей Лазарев , Андрей Данилко , ФСБ
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